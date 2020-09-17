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13:05, 17 сентября 2020

Пользователи соцсетей призывают Николая Баскова и других артистов отказаться от концерта в Белоруссии

Пользователи социальных сетей призывают российского певца Николая Баскова и других артистов отказаться от концерта в Белоруссии. Само выступление при этом почти не афишируется.

Под публикациями Николая Баскова и «инстаграмме» появились десятки комментариев с просьбой проявить уважение к белорусскому народу. Их авторы считают неприемлемым участие российского певца в концерте, который запланирован на сегодняшний вечер в «Минск Арене». Цитирую, «минимум пятеро убитых, сотни переживших пытки, тысячи морально покалеченных. И вы собираетесь петь для тех, кто это учинил? Позор». Также люди пишут, что белорусы будут благодарны артисту, если он всё же откажется от выступления.

Похожие комментарии появились под публикациями и у других певцов, которые этим вечером должны выступать на той же сцене – Руслана Алехно и Александра Солодухи.

Как сообщает белорусское интернет издание tut.by, информация о сегодняшнем концерте до последнего держалась в тайне. Она распространялась только по государственным организациям. Предполагается, что певцы будут выступать для общественного объединения «Белорусский союз женщин».

Пока что артисты на эти призывы не ответили. При этом, под публикацией Николая Баскова, где было больше всего подобных призывов, больше нельзя ни оставлять, ни просматривать комментарии.



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