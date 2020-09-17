Самолет Аэрофлота накануне получил повреждения из-за столкновения со стаей птиц при посадке в Белгороде

Рейс был из Москвы. Пострадавших не было, но самолет отстранили от полетов, — сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре. Ведомство сейчас проводит проверку, — передает «Интерфакс».
2020-09-17T13:04:19+03:00
2020-09-17T13:04:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:04, 17 сентября 2020
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