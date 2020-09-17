Москва не выдаст Варшаве диспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска во время крушения самолета с президентом

Москва не выдаст Варшаве авиационных диспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска во время крушения самолета с президентом Польши Лехом Качиньским. Об этом заявил РИА Новости заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Андрей Климов. С подробностями

Возможное требование Варшавы о выдаче российских диспетчеров по делу о крушении польского президентского самолета под Смоленском в 2010 году не может быть реализовано. Как отметил Климов, Россия, согласно Конституции, не выдает своих граждан другим странам.

Ранее в СМИ появилось сообщение, что польская Генпрокуратура намерена инициировать процедуру ареста диспетчеров.

В 2011 году Межгосударственный авиационный комитет обнародовал окончательный отчет, согласно которому причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром, несмотря на густой туман. К аналогичным выводам пришла и польская комиссия под руководством Ежи Миллера.

Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского потерпел крушение 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек, все они погибли.