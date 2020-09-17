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12:32, 17 сентября 2020

Министр просвещения Сергей Кравцов назвал спокойной эпидемиологическую ситуацию в российских школах

По его словам, есть только точечные случаи выявления коронавируса, никаких вспышек нет и поэтому нет оснований для перевода школ на дистанционное обучение – передает «Интерфакс».



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