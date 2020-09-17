Сетевое издание «Важные истории» выяснило, что разработкой Навального занимались сразу несколько подразделений ФСБ

Сетевое издание «Важные истории» выяснило, что разработкой Алексея Навального занимались сразу несколько подразделений ФСБ. Причем политик находится под наблюдением ведомства уже более 10 лет.

В публикации утверждает. что оперативники не только организовали за Алексеем Навальным и его сторонниками наблюдение, но и устанавливали прослушивающие устройства, взламывали электронную переписку и посещаемые ими помещения.

Алексей Навальный уже почти месяц находится в берлинской клинике Шарите, немецкие врачи заявили, что он был отравлен запрещенным химоружием Новичок, что подтвердили лаборатории во Франции и Швеции.

Российские официальные лица неоднократно заявляли, что пока не видят оснований для расследования.