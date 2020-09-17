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12:05, 17 сентября 2020

Парламент Армении большинством голосов выразил доверие министру образования

Отправить его в отставку предложила оппозиционная фракция «Просвещенная Армения». Поводом стало решение отменить отдельный школьный курс по истории Армянской Апостольской церкви и преподавать его вместе с курсом истории страны.



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