Парламент Армении большинством голосов выразил доверие министру образования

Отправить его в отставку предложила оппозиционная фракция «Просвещенная Армения». Поводом стало решение отменить отдельный школьный курс по истории Армянской Апостольской церкви и преподавать его вместе с курсом истории страны.
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