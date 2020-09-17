В России продолжают расти темпы распространения коронавируса

Они постепенно возвращаются к показателям середины лета.

За минувшие сутки по стране выявили более пяти тысяч семисот новых случаев заражения коронавирусом. В последний раз сравнимое число заболевших фиксировали в конце июля. Оперативный штаб по мониторингу Covid-19 отчитывается о ежедневном росте заболеваемости уже три недели подряд. Такая тенденция наблюдается с последних чисел августа, когда статистика показывала примерно на тысячу заболевших в день меньше, чем сейчас.

На этот раз новые случаи коронавируса нашли во всех регионах России, за исключением Ненецкого и Чукотского автономных округов. Больше всего – в столице, это семьсот тридцать человек. За ней идут Санкт-Петербург, это двести одиннадцать зараженных, и Московская область, где подтвердилось сто семьдесят семь диагнозов.

Также согласно официальной статистике, умерли за минувший день сто сорок два человека с коронавирусом, и это ровно на десять больше, чем вчера. Общее число жертв новой болезни составляет почти девятнадцать тысяч.

За всё время эпидемии по стране выявили более миллиона случаев коронавируса. По данным университета Джонса Хопкинса Россия находится на четвертом месте по количеству выявленных случаев коронавируса.