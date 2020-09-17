Соратники Алексея Навального полагают, что он был отравлен ещё до выезда в аэропорт Томска

Об этом заявили соратники оппозиционного политика.

Следы яда «Новичок» немецкие специалисты ранее нашли на горлышке одной из бутылок с водой. Её в числе прочих сотрудники Фонда борьбы с коррупцией, которые сопровождали Алексея Навального в поездке по городам Сибири, забрали из номера политика в томской гостинице Xander. Это сделали, как только узнали о госпитализации Навального в Омске утром 20 августа, рассказал «Эху Москвы» сотрудник ФБК Георгий Албуров. Напомню, в тот день политику стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву, лайнер экстренно сел в Омске. Навального в состоянии комы поместили в реанимацию. Сотрудники фонда, которые завтракали в ресторане гостиницы Томска, успели взять из его номера все, что могло бы пригодиться для дальнейшего расследования. В том числе три бутылки воды – две были недопиты, одна пустая. Сделали это до приезда силовиков, рассказал Албуров. Версию о том, что Навального могли отравить в кофейне аэропорта Томска или даже в самолёте можно исключить, говорят в ФБК.

Журнал Шпигель ранее сообщил о найденных следах яда Новичок на горлышке бутылки, которую родные политика сохранили после его отравления и передали немецким врачам. Правда немецкие специалисты тогда предположили, что Навальный, вероятно, пил из бутылки, когда уже был отравлен, и оставил на ней следы яда.