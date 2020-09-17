Европейский Суд юстиции отверг апелляцию Роснефти на санкции ЕС

Об этом сообщает агентство ТАСС. Суд оставил в силе предыдущее решение, согласно которому Совет Евросоюза предоставил достаточно обоснованные причины для введения в 2014 году секторальных экономических санкций против России из-за присоединения Крыма и вооруженного конфликта в Донбассе. Рассмотрение апелляции продолжалось почти два года.
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