Европейский Суд юстиции отверг апелляцию Роснефти на санкции ЕС

Об этом сообщает агентство ТАСС. Суд оставил в силе предыдущее решение, согласно которому Совет Евросоюза предоставил достаточно обоснованные причины для введения в 2014 году секторальных экономических санкций против России из-за присоединения Крыма и вооруженного конфликта в Донбассе. Рассмотрение апелляции продолжалось почти два года.