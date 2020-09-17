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Эксклюзив Эха 11:32, 17 сентября 2020

Бутылку, на которой немецкие специалисты нашли следы яда «Новичок», соратники Навального забрали из его номера

Бутылку, на которой немецкие специалисты нашли следы яда «Новичок», соратники Алексея Навального забрали из его гостиничного номера. Это было сделано в Томске, как только они узнали об отравлении политика, — сказал «Эху Москвы» сотрудник ФБК Георгий Албуров. По его словам, речь идет об одной из пластиковых бутылок с водой, которые приносили сотрудники гостиницы.

По предположениям соратников Алексея Навального, его могли отравить в гостинице, а не в аэропорту Томска. Бутылки, на которых найдены следы «Новичка», вывезены в Берлин из номера гостиницы, где останавливался Алексей Навальный. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров.

«Было понятно, что в России никакого расследования не будет, мы забрали из номера гостиницы все, что могло быть связно с отравлением, в том числе, три бутылки воды. Две из них были недопиты, одна была допита. Что касается вывезения бутылки в Берлин, детали мы не комментируем, но это действительно те самые бутылки из гостиницы, они попали в лабораторию. Все три бутылки выглядели как те, которые приносят в номер каждый день», — сказал он.

Г.Албуров добавил, что Алексей Навальный жил в номере один. Ранее немецкий журнал Der Spiegel сообщил, что на горлышке бутылки, из которой пил Алексей Навальный, были обнаружены следы яда «Новичок». Издание «Проект» полагает, что ранее обсуждавшуюся версию про отравление в аэропорту или на борту самолета, можно исключить.

Ранее наиболее часто обсуждалась версия, что Алексея Навального могли отравить в аэропорту Томска. Российские официальные лица ставят под сомнение сам факт отравления. Официально дело не возбуждено, при этом полиция ведет доследственную проверку.



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