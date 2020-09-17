«Ростех» разработает новый самолет суперджет с российским двигателем

По информации Ведомостей на разработку лайнера будет потрачено 130 миллиардов рублей.

Объединенная авиастроительная корпорация, входящая в «Ростех», намерена к 2023 году создать импортозамещенную версию самолета Sukhoi Superjet 100. Новинка будет именоваться Sukhoi Superjet New. На разработку лайнера выделят 120-130 миллиардов рублей, сообщают «Ведомости», ссылаясь на слова анонимных источников, близких к «Ростеху». Примерно половина этой суммы уйдет на создание российского двигателя ПД-8, который должен заменить франко-российский мотор, используемый в Суперджет 100. Помимо двигателя в самолете заменят на российские десятки систем и компонентов. Также изменят конструкцию фюзеляжа, а центр тяжести скорректируют.

Часть инвестиций структуры «Ростеха» получат из бюджета, а также планируют вкладываать собственные средства, сообщают источники.

Ранее неоднократно появлялись сообщения, что супреджеты массово простаивают из-за долгих сроков поставки запчастей. В результате некоторые перевозчики стали отказываться от этих самолетов.