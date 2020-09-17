Депутат Европарламента: Санкции против России по делу Навального не принесут результата

Санкции против России по делу об отравлении Алексея Навального не принесут должного результата. Такое мнение высказала в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Европейского парламента Яна Тоом.

«В этой резолюции все вместе, она мне кажется недостаточно сбалансированной. По белорусской резолюции я буду «за», а по российской, вероятно, воздержусь. Там есть призыв к санкциям, я никогда не голосую за санкции, не верю, что санкции работают. Но дело даже не в этом, а в том, что я не знаю, кто отравил Алексея Навального, и никто этого не знает. За время моей работы в парламенте это чуть ли не двадцатая антироссийская резолюция. Как политик я пытаюсь оценить результат принятия этих резолюций, я его со стороны не вижу», — сказала она.

Депутаты Европейского парламента сегодня проголосуют по резолюции с рекомендацией заморозить активы фигурантов расследований Алексея Навального. Факт отравления Алексея Навального большинство выступавших в ходе дебатов считает доказанным, равно как и ответственность за произошедшее президента России Владимира Путина. Четыре из семи фракций Европарламента считают, что продолжать сотрудничество с Россией по проекту Северный поток-2 нельзя.