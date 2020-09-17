Чиновники Курской области выяснили, что пациента с ожогами 70% тела медики лечили поливанием холодной водой

Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Комитет здравоохранения области выявил нарушения в Суджанской районной больнице.
Мужчина с ожогами был госпитализирован в начале августа, вскоре он скончался.
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Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Комитет здравоохранения области выявил нарушения в Суджанской районной больнице.
Мужчина с ожогами был госпитализирован в начале августа, вскоре он скончался.
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