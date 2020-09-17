Адвокат Колесниковой: Мария Колесникова допрошена после предъявления обвинения в призывах к свержению власти

Член президиума Координационного совета Белоруссии Мария Колесникова допрошена после предъявления обвинения в призывах к свержению власти. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Марии Колесниковой Людмила Казак.

«Вчера было официально опубликована информация Следственного комитета, согласно которой ее обвиняют в публичных призывах к насильственному свержению государственной власти. Она была допрошена после предъявления обвинения», — сказала она.

Адвокат добавила, что самочувствие М.Колесниковой за последние дни значительно улучшилось, и она не жалеет, что не покинула Белоруссию.

«Она ни капельки не жалеет, что таким нетривиальным путем осталась в Белоруссии, порвав свой паспорт. Конечно, она понимала, чем ей это грозит, но ради той цели, которую она преследует, она готова выдержать еще больше, и всем передает благодарность», — заключила она.

По статье о причинении вреда национальной безопасности Белоруссии Марии Колесниковой может грозить от двух до пяти лет лишения свободы.