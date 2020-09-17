Сетевое издание «Проект»: Бутылка со следами яда, которым отравили Навального, была из номера отеля в Томске

Сетевое издание «Проект» утверждает, что бутылка со следами яда, которым отравили Навального, была из номера отеля в Томске. Авторы расследования поговорили с пассажирами рейса, на котором летел из Томска в Москву политик, с сотрудниками отеля, где он останавливался и с представителями Фонда борьбы с коррупцией.

Ранее немецкий журнал Der Spiegel сообщил, что на горлышке бутылки, из которой пил Алексей Навальный, были обнаружены следы яда «Новичок» – ее сохранили близкие политика и передали медикам в Берлине.

Издание «Проект» полагает, что ранее самую обсуждавшуюся версию про отравление в аэропорту или на борту самолета, можно исключить.