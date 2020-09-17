Первый представитель России начинает сегодня футбольную еврокубковую кампанию

Московское Динамо сыграет в квалификации Лиги Европы против тбилисского Локомотива.

Последний раз бело-голубые играли в еврокубках 6 лет назад. Правда, довольно успешно. Тогда Динамо преодолело два квалификационных раунда Лиги Европы, выиграло групповой этап и оступилось только в 1\8 финала, уступив итальянскому Наполи.

На сей раз москвичи вновь берут старт с квалификации. Правда, из за пандемии коронавируса на этом этапе победитель определятся в одном матче. Динамо проведет его сегодня в Тбилиси против местного Локомотива.

В отличии от москвичей, грузинский клуб уже преодолел один раунд турнира, одолев дома румынский клуб Университатя из Крайовы со счетом 2-1.

Встреча Локомотив — Динамо начнется в 20.00. Трансляция на канале МАТЧ ТВ.