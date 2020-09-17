Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест видеоблогера из Петербурга Андрея Пыжа, которого обвиняют по делу о гостайне

Подобных дел в последнее время стало много, можно предположить, что большинство из них сфальсифицированы, — сказал в эфире «Эха Москвы» адвокат Илья Новиков.
Андрею Пыжу грозит до 8 лет заключения.
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Подобных дел в последнее время стало много, можно предположить, что большинство из них сфальсифицированы, — сказал в эфире «Эха Москвы» адвокат Илья Новиков.
Андрею Пыжу грозит до 8 лет заключения.
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