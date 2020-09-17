Американская компания, с помощью которой власти Белоруссии блокировали интернет, расторгла договор с Минском

Американская компания, с помощью которой власти Белоруссии последние недели блокировали интернет в стране, расторгла договор с Минском. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Проблемы с доступом в интернет у белорусов начались одновременно с массовыми акциями протеста по итогам выборов президента 9 августа. По всей стране люди жаловались на то, что не могут войти в соцсети, мессенджеры, включая телеграм, другие сервисы. Президент Александр Лукашенко говорил о кибератаках из-за рубежа, но это как пишет агентство Bloomberg, не соответствовало действительности. Интернет в Белоруссии власти блокировали с помощью оборудования частной компании Sandvine из США, его поставили из России. До этого компания уже была замешана в подобном скандале — с помощью её техники на компьютеры граждан Турции и Сирии пытались обманом устанавливать шпионские программы, разработанные властями. Компания на днях объявила, что правительство Белоруссии блокируя доступ в интернет нарушало права человека и разорвала лицензионное соглашение с национальным оператором связи. В Sandvine также сказали, что в её оборудование был встроен некий сторонний код. При этом Bloomberg отмечает, что ещё недавно в компании не видели в этом проблемы. Заметим, что самые серьёзные сложности с доступом в интернет происходили в выходные дни, во время массовых акций.

ООН в 2011 году признала доступ к интернету базовым правом человека.