Светлана Тихановская заявила, что белорусская оппозиция готовит список силовиков, которые избивали и пытали граждан

Перечень фамилий передадут в Евросоюз, России, Украине и Турции. Как отмечает в своем Телеграм-канале пресс-служба бывшего кандидата в президенты Белоруссии, его решено назвать «Списком Тарайковского». Александра Тарайковского белорусская оппозиция называет «первой жертвой милицейского произвола».

Тихановская призвала силовиков остановить насилие и перейти на сторону протестующих. По ее словам, в противном случае им не избежать наказания.

Массовые протесты с требованием отставки Александра Лукашенко продолжаются в Белоруссии больше месяца.