Корпорация «КИА-Моторс» приостановила работу двух из восьми заводов в Южной Корее

На предприятиях обнаружены восемь человек, которые заразились коронавирусом. Они работали на сборочном конвейере. Оба предприятия закрыты на дезинфекцию, все 6 тысяч сотрудников отправлены по домам, — сказал представитель корпорации агентству РЕНХАП. Повлияет ли это заметно на выпуск автомобилей, в компании не уточнили.