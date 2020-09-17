Интерфакс: Российские авиадиспетчеры не будут выданы Польше по делу о авиакатастрофе президентского самолета

Российские авиадиспетчеры, как передает агентство «Интерфакс», не будут выданы Польше по делу о авиакатастрофе президентского самолета под Смоленском. Источник агентства сказал, что Конституция запрещает выдачу россиян иностранным государствам.

По его словам, российская сторона всегда выражала готовность к сотрудничеству в расследовании этой трагедии

Накануне вечером в прокуратуре Польши сообщили о ходатайстве следствия в Окружной суд Варшавы с просьбой заочно арестовать трех российских диспетчеров, которые работали во время крушения в 2010 году самолета Ту-154. На нем на траурные мероприятия в Катынь летел президент Польши Лех Качиньский с делегацией. Погибли 96 человек.