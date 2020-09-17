Россия ради обещанного Белоруссии кредита изменит Налоговый кодекс

По словам главы Минфина РФ Антона Силуанова поправки в законодательный акт уже подготовлены.

Россия выдаст Белоруссии межгосударственный кредит на миллиард долларов двумя траншами в 2020-м и 2021 году. Еще 500 миллионов долларов Минск получит через Евразийский фонд стабилизации и развития, уточнил министр.

Как отметил Антон Силуанов, для межгосударственного кредита потребуются поправки в Налоговый кодекс, которые включат Белоруссию в число стран, которым Россия может такие кредиты предоставлять.

Данный кредит, по словам главы Минфина , это «в целом антикризисная поддержка», в том числе направленная «на борьбу с COVID-19». Сроки погашения кредита определят позднее – добавил Силуанов.

Президент РФ Владимир Путин пообещал Белоруссии полтора миллиарда долларов кредита на встрече с Александром Лукашенко 14 сентября.