Прокуратура Польши намерена объявить в розыск российских авиадиспетчеров из-за катастрофы самолета с Лехом Качиньским

Прокуратура Польши намерена объявить в международный розыск трех российских авиадиспетчеров из-за катастрофы самолета с Лехом Качиньским. Заочно предъявленные им обвинения касаются умышленного доведения до крушения, что привело к смерти большого числа людей, — сказали Польскому Радио в надзорном ведомстве. Ходатайство следствия рассмотрит Окружной суд Варшавы.

Трагедия произошла в 2010 году. Под Смоленском разбился Ту-154. Погибли 96 человек, включая президента Польши Леха Качиньского и его супругу, а также почти все высшее командование, депутатов Сейма, общественных и религиозных деятелей. Они летели на траурные мероприятия в Катыни.

В июле этого года представители следствия в Польше заявили, что трагедия произошла в результате преднамеренных действий — предположительно, взрывов. Российский Следственный комитет счел эту версию необоснованной. По его данным, трагедия произошла из-за ошибок пилотов.