Депутаты Европарламента проголосуют по резолюции с рекомендацией заморозить активы фигурантов расследований Навального

Депутаты Европарламента сегодня проголосуют по резолюции с рекомендацией заморозить активы фигурантов расследований Алексея Навального.

Предложение блокировать активы героев расследований основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией включено в проект резолюции по отношениям с Россией. Документ в Европарламенте обсудят сегодня. Напомню, что фигурантами расследований оппозиционного политика и его соратников становятся российские депутаты, члены правительства, высокопоставленные силовики. Страны Евросоюза должны как можно скорее расширить действующие санкции в отношении Москвы из-за отравления главного критика Кремля, настаивают евродепутаты. Они также хотят инициировать международное расследование инцидента, к этому подключить ЕС, ООН, Совет Европы и Организацию по запрещению химического оружия. Отравление Навального европарламентарии назвали «частью российской кампании с целью заткнуть рот оппозиции». По данным немецких властей Навальный был отравлен запрещенным нервно-паралитическим веществом класса «Новичок». Канцлер Германии Ангела Меркель вчера сказала, что ждет объяснений от Москвы. Российские власти факт отравления отрицают.

Алексей Навальный провел в коме почти три недели. Позавчера политик опубликовал свой первый пост в Инстаграме после отравления, который за несколько часов набрал больше миллиона лайков.