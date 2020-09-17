Екатеринбургская епархия приступила к инвентаризации имущества монастыря, захваченного опальным клириком

Екатеринбургская епархия приступила к инвентаризации имущества Среднеуральского монастыря, захваченного опальным клириком.

Как отметили в пресс-службе, члены специальной комиссии должны выявить не оформленные в установленном порядке объекты недвижимости.

Бывший схимонах Сергий, лишенный сана, которого называют основателем Среднеуральского женского монастыря, ранее выступил с отрицанием пандемии коронавируса и раскритиковал решение патриарха Кирилла закрыть храмы на карантин.

Неделю назад Епархиальный суд отлучил его от Церкви. По данным СМИ, вместе с ним в монастыре находятся около 150 человек.