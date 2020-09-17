Прокуратура начала проверку по факту аварии вертолета МИ-8 в Магаданской области

Как сообщили ТАСС в ведомстве, на борту были четыре человека. В результате жесткой посадки никто не пострадал. Вертолет принадлежит авиакомпании «Дальнереченск Авиа».
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