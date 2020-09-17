«Ведомости»: Ростех потратит на создание нового самолета Сухой СуперДжет-Нью 120 миллиардов рублей

Госкорпорация Ростех, по данным газеты «Ведомости», потратит на создание нового самолета Сухой СуперДжет-Нью 120 миллиардов рублей. Около половины суммы уйдет на создание отечественного двигателя, — рассказали источники издания. По их словам предполагается, что в рамках проекта будут разработаны российские системы нового поколения, которые затем будут применены при создании других отечественных самолетов.

При этом у существующего самолета Сухой СуперДжет-100 есть ряд проблем, на которые жалуются эксперты. Полгода назад стало известно, что от этих лайнеров отказалась единственная европейская компания, которая их использовала – это ирландский перевозчик «СитиДжет».