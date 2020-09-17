Европарламент проголосует по проекту резолюции с предложением заморозить счета фигурантов расследования Навального

Европарламент сегодня проголосует по проекту резолюции с предложением заморозить счета фигурантов расследования Алексея Навального. Евродепутаты также намерены инициировать международное расследование отравления российского политика, — передает немецкая медиа-компания Deutsche Welle.

Власти Германии настаивают на том, что Алексей Навальный был отравлен запрещенным химоружием «Новичок», в Берлине заявили, что это подтвердили лаборатории во Франции и Швеции. Российские власти отрицают сам факт отравления и требуют доступа к анализам политика.

Алексей Навальный остается в берлинской клинике «Шарите». Недавно он опубликовал свой первый пост в Инстаграме после отравления, который меньше чем за день набрал больше миллиона лайков.