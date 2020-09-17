США внесли еще двух россиян в санкционный список, связанный с киберпреступлениями

В американском министерстве финансов убеждены, что попавшие под ограничения лица причастны к краже виртуальной валюты. Речь идет о москвиче Дмитрии Карасавиди и жителе Воронежа Даниле Потехине, подчеркнули в ведомстве. Как утверждается, несколько лет назад они провели кибератаку против клиентов трех компаний, которые предоставляют услуги по размещению виртуальных активов. Две из этих компаний – американские.

Одна из схем, в частности, как говорится в обвинительном заключении, предполагала создание сайтов, имитирующих законные виртуальные обменники. Через поддельные домены злоумышленники получали доступ к реальным счетам. Электронные кошельки, принадлежавшие одному из попавших под санкции россиян, властям США удалось заблокировать, отметили в Штатах. Общий же ущерб, который понесли граждане США министерство финансов оценило как минимум почти в 17 млн долларов. Реакция Москвы на действия Вашингтона пока не известна.

Недавно в санкционный список США были включены трое россиян и один украинец: в Вашингтоне их считают причастными к кибератакам и вмешательству в американские выборы.