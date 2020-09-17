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08:04, 17 сентября 2020

Европарламент вынесет резолюцию по ситуации в Белоруссии и по делу Навального

Судя по обсуждению, которое шло в течении нескольких дней его тон вряд ли будет благожелательным. Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Борель назвал президентские выборы в Белоруссии сфальсифицированными. При этом, как сообщает Дойче Велле, он оговорившись сказал, что не считает Александра Лукашенко легитимным президентом Украины. Правда потом поправился. Кроме того, он потребовал новых выборов под наблюдением ОБСЕ. Дебаты по делу Навального в целом повторили политические оценки. Факт отравления большинство выступавших считает доказанным, равно как и ответственность Президента России Владимира Путина. 4 из семи фракций Европарламента считают, что продолжать сотрудничество с Россией по проекту Северный поток – 2 нельзя.

Впрочем, Жозеп Борель в своем заключительном слове подчеркнул, что это вопрос не ЕС, а стран-участниц союза.



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