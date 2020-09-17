Генпрокуратура Польши требует арестовать диспетчеров РФ, работавших в аэропорту в день крушения самолёта с президентом

Генпрокуратура Польши требует арестовать российских диспетчеров, которые работали в аэропорту Смоленска в день крушения самолёта с президентом страны Лехом Качиньским. Высокопоставленная делегация в апреле 2010-го года летела на траурные мероприятия в Катыни и разбилась.

Диспетчеров польское надзорное ведомство обвиняет в умышленном доведении до авиакатастрофы. В окружной суд Варшавы генпрокуратура направила ходатайство о временном аресте трех сотрудников аэропорта Смоленск-Северный. Именно туда 10 апреля 2010 года должен был прилететь самолет с президентом Польши Лехом Качиньским. Борт номер 1 разбился при заходе на посадку возле Смоленска, погибли глава страны с женой, почти всё высшее военное командование, общественные и религиозные деятели. Почти 100 человек, включая членов экипажа. Если суд удовлетворит ходатайство, власти Польши смогут объявить российских диспетчеров в международный розыск, сообщает Польское радио. Громкое дело Варшава расследовала дважды. В июле этого года комиссия, которая повторно выясняла обстоятельства катастрофы, назвала причиной крушения два взрыва на борту президентского лайнера. Тротил по версии польской стороны в Ту-154 заложили во время его ремонта в России. К трагедии, по мнению комиссии, привели и действия диспетчеров, которые преднамеренно ложно вели самолет на посадку за тысячу метров до аэропорта. Представитель МИДа Мария Захарова назвала эти утверждения вымыслом.

Следственный комитет России ранее сообщил, что не обнаружил следов взрывчатки на обломках самолета Качиньского. Межгосударственный авиационный комитет считает, что причинами крушения стали решение пилотов не уходить на запасной аэродром и недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.