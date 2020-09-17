Матч Лиги Европы между тбилисским «Локомотивом» и «Динамо Москва» состоится сегодня в грузинской столице

На мероприятии будут соблюдаться все карантинные меры, рассказал «Эху Москвы» грузинский журналист Тенгиз Пачкория.
Московское «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице российской премьер-лиги, набрав 11 очков после семи матчей.
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На мероприятии будут соблюдаться все карантинные меры, рассказал «Эху Москвы» грузинский журналист Тенгиз Пачкория.
Московское «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице российской премьер-лиги, набрав 11 очков после семи матчей.
Гражданский конгресс — Конгресс интеллигенции: Поддержим борьбу граждан Беларуси за человеческое достоинство! Нам горько и стыдно наблюдать, что отношения между нашими странами, имеющими большое и сложное историческое прошлое, разрушаются российскими недальновидными властями, их силовыми структурами и бессовестной пропагандой вражды…