Действующий губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сегодня официально вступит в свою должность

Это будет его третий срок на посту главы региона. Инаугурация Александра Дрозденко начнется в 2 часа дня в здании правительства Ленинградской области, которое находится в Петербурге.

Из журналистов на церемонии лично смогут присутствовать только фотографы и телеоператоры. Остальные смогут наблюдать за процессом в специально отведенном помещении на специальных видеоэкранах.

Онлайн-трансляция для всех желающих будет доступна на сайте Администрации области и в ее официальной группе «ВКонтакте». После церемонии Александр Дрозденко проведет пресс-конференцию и прямую линию с жителями региона.

Избирательный комитет Ленинградской области накануне утвердил результаты выборов губернатора. При явке 51,5% избирателей, действующий глава региона набрал почти 84% голосов.

7% у представителя ЛДПР Андрея Лебедева, 4,5% у Александра Перминова от «Справедливой России» и 3% набрал Александр Габитов от «Гражданской платформы». Члены ассоциации «Голос» настаивают, что реальная явка на этих выборах была значительно меньше.

На третьем сроке Александра Дрозденко правительство Ленинградской области планирует полностью переехать из Петербурга в Гатчину. Именно она станет официальным административным центром региона.