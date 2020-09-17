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07:05, 17 сентября 2020

Суд Твери выберет меру пресечения для дальнобойщика Михаила Ведрова, которого обвиняют в нападении на полицейского

Ведров — непримиримый противник системы «Платон», которая учитывает передвижение большегрузного транспорта по российским дорогам и взимает с водителей дополнительную плату. Одна из недавних акций протеста против этого прошла в Твери. В ней приняли участие более 20 машин.

На выезде из города колонну остановил полицейский, с которым у Ведрова возникла перепалка. Очевидцы уверяют, что дальнобойщик не бил оппонента, но несмотря на это его задержали, а спустя день отпустили, взяв слово явиться позже для дачи объяснений.

Во вторник Ведрову предъявили обвинение в применении насилия неопасного для жизни и здоровья к представителю власти и снова отправили в изолятор до суда, который состоится сегодня. Адвокат Ведрова от портала «ОВД-Инфо» Сергей Тельнов сообщил, что никаких справок о побоях следствие не представило. Назначена экспертиза.

Статья, по которой на Михаила Ведрова заведено дело предполагает срок до 5 лет лишения свободы.



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