Мосгорсуд со второй попытки сегодня рассмотрит жалобу на арест видеоблогера Андрея Пыжа

ФСБ обвиняет его в незаконном получении сведений, которые составляют гостайну, он вину не признает. Житель Петербурга Андрей Пыж находится в СИЗО Москвы почти полтора месяца. Его поместили под стражу после задержания в начале августа. По решению Мещанского суда видеоблогер и сталкер останется в Лефортово до 5 октября. Адвокаты Пыжа оспаривают постановление суда.

Помимо российского он имеет гражданство Украины. Пыж известен своими видеороликами с заброшенных объектов. На его YouTube-канал подписаны более восьмисот тысяч человек. По версии ФСБ, обвиняемый ввёз на Украину на флеш-карте материалы, которые составляют гостайну. Документы как ранее сообщало агентство ТАСС со ссылкой на источник, связаны со столичным метро.

Вину видеоблогер сначала признал и не стал обжаловать арест, по словам Пыжа он сделал это, поскольку доверился адвокату по назначению Алексею Хальзову. Однако теперь вину он отрицает. Его новый адвокат Светлана Байтурина намерена добиваться полного оправдания подзащитного.

Пару дней назад в Мосгорсуде она сказала, что её клиент не был знаком с материалами ФСБ, которые стали поводом для ареста. Выяснилось, что Андрей Пыж даже не попытался их почитать. Судья Наталья Коновалова по просьбе защиты дала ему на это два дня.

Видеоблогеру в случае признания вины судом грозит до восьми лет заключения.