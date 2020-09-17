В Израиле сегодня закрываются все школы и детские сады из-за резкого роста числа заражённых коронавирусом

Впрочем, это далеко не все принятые властями меры. Учебные заведения в Израиле решили закрыть на день раньше, чем планировали. На этом настоял координатор по борьбе с эпидемией коронавируса и глава национальной программы Рани Гамзу. Он отмечал, что каждый день открытых школ и детских садов приводит к резкому увеличению числа заражённых коронавирусом.

Министр просвещения Израиля Йоав Галант был против. Впрочем, правительство его не поддержало. Школы и детские сады не будут работать три недели. Израильские власти также приняли другие жёсткие меры, которые начнут действовать с пятницы с наступлением еврейского Нового года. На три недели закрывают кафе и рестораны, торговые центры, а также все предприятия, кроме жизненно важных.

Запретят выходить из дома дальше, чем на 500 метров, а в помещениях больше десяти человек собраться не смогут. Премьер Беньямин Нетаньяху признал: меры болезненны для всех жителей страны и в большом семейном кругу праздник на этот раз отметить не получится. Он также не исключил, что ограничительное меры могут продлить после 10 октября.

В Израиле несколько дней выявляют более 5,5 тысяч заражённых коронавирусом за сутки. Всё большему числу пациентов требуется аппараты искусственной вентиляции лёгких. В стране общее число инфицированных превышает 150 тысяч человек, больше 1100 зараженных умерли.