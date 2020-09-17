Первое за эту осень заседание мониторингового комитета ОПЕК+ должно состояться сегодня

Представители стран-участниц договора ОПЕК+ обсудят дальнейшие планы. Пока что в сентябре стоимость нефти почти постоянно снижается. Цена на марку Brent, например, с начала месяца упала с сорока шести долларов за баррель до сорока. Как в картеле собираются реагировать на новые условия — пока неизвестно.

Ранее источники американского агентства Reuters утверждали, что страны ОПЕК+ не станут снова сокращать добычу нефти, как это сделали весной. По их данным, участники договора надеются, что снижение цен — это кратковременное явление.

В свою очередь Международное Энергетическое Агентство на этой неделе выпустило прогноз, согласно которому в ближайшие месяцы спрос на нефть будет и дальше снижаться. Организация объясняет это тем, что во многих странах сейчас увеличивается число случаев заражения коронавирусом и некоторые города и регионы возвращают локальные меры изоляции.

Эксперты ожидают, что спрос на нефть восстановится только к началу следующего года. Такой же прогноз ранее давал и министр энергетики России Александр Новак.