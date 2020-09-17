Еще 9 человек с коронавирусом, по данным оперативного штаба, скончались за сутки в столице.

Таким образом, числе жертв пандемии Ковид-19 в Москве достигло 5025 человек.
2020-09-17T05:11:18+03:00
2020-09-17T05:11:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:11, 17 сентября 2020
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