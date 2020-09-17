Суд назначил 120 часов обязательных работ москвичке, рассказавшей о продаже масок из китайской гумпомощи.

Как сообщается на сайте Генпрокуратуры, Екатерина Храпченкова признана виновной в «публичном распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан». Как отмечает ИФ, это первый в столице приговор за распространение фейка о коронавирусе. В мае Храпченкова выложила видео, в котором показывала упаковку масок, купленных в магазине «Дикси», и говорила, что на этикетке написано, что они — из партии гуманитарной помощи, и их должны раздавать бесплатно.