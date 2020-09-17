Глава ПНС Ливии Фаиз Саррадж объявил о намерении уйти в отставку до конца октября.

В обращении к нации, которое транслировало ливийское телевидение, он сказал, что передаст полномочия новым единым органам исполнительной власти, которые еще предстоит сформировать на межливийских переговорах. По словам Сарраджа, его правительство с самого начала не могло работать в «нормальных условиях» и ежедневно подвергалось, как он выразился, «внутренним и внешним заговорам».