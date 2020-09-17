SpaceX планирует вывести сегодня на орбиту очередную спутниковую группировку проекта Starlink.

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 с 60-тью мини-спутниками должна стартовать с космодрома на мысе Канаверал, когда в Москве будет 21:17. Запасным днем для запуска назначено 18 сентября. Первая многоразовая ступень ракеты-носителя должна будет совершить посадку на плавучей платформе в Атлантике. SpaceX намерена уже в этом году в рамках проекта Starlink обеспечить интернет-покрытием всю Северную Америку, а к 2021 году почти всю планету.