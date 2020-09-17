Издание VTimes, основанное бывшими сотрудниками «Ведомостей», объявило о сборе средств на развитие проекта.

В VTimes рассчитывают направить собранные деньги на производство подкастов, видео, выпуск расследований и аналитических материалов. Как сообщил издатель VTimes Александр Губский, официально проект стартует в октябре этого года , но материалы издания уже проявляются на его сайте и в соцсетях.