Издание VTimes, основанное бывшими сотрудниками «Ведомостей», объявило о сборе средств на развитие проекта.

В VTimes рассчитывают направить собранные деньги на производство подкастов, видео, выпуск расследований и аналитических материалов. Как сообщил издатель VTimes Александр Губский, официально проект стартует в октябре этого года , но материалы издания уже проявляются на его сайте и в соцсетях.
2020-09-17T04:08:00+03:00
2020-09-17T04:08:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:08, 17 сентября 2020
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