Дональд Трамп исходит из того, что американская вакцина от COVID-19 будет доступна для граждан к концу года.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни. США выделили на разработку вакцины более 1 млрд долл. британско-шведской компании «Астра-Зенека», почти полмиллиарда американской компании «Модерна» и 450 млн «Джонсон энд Джонсон».
2020-09-17T04:06:53+03:00
2020-09-17T04:06:57+03:00
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04:06, 17 сентября 2020
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