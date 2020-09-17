Дональд Трамп исходит из того, что американская вакцина от COVID-19 будет доступна для граждан к концу года.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни. США выделили на разработку вакцины более 1 млрд долл. британско-шведской компании «Астра-Зенека», почти полмиллиарда американской компании «Модерна» и 450 млн «Джонсон энд Джонсон».