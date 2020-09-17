Правительство намерено снизить расходы, сбалансировав госбюджет.

Как передает РБК, в одобренном кабмином проекте бюджета планируется на 10% сократить все «незащищенные» статьи бюджетных расходов. На 5% будут сокращены госпрограммы по вооружению. Кроме того, в 2021 году не предполагается индексировать зарплаты чиновников. По словам министра финансов Антона Силуанова, суммарное сокращение бюджетных ассигнований в 2021 году составит 927 млрд рублей, в 2022 году — 970 млрд и около 900 млрд — в 2023-м.