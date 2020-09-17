Погибших при пожаре в частной клинике в Красноярске будут опознавать по отпечаткам пальцев.

По сведениям ТАСС, часть пациентов проходила там лечение анонимно. Сейчас опрашивается руководство медучреждения и родственники поместившие своих близких в клинику. Ранее сообщалось, что в результате пожара в частной наркологической клинике «Чистый город» в Красноярске обнаружены тела четверых погибших пациентов, два человека пострадали.
2020-09-17T04:03:58+03:00
2020-09-17T04:04:04+03:00
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04:03, 17 сентября 2020
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