Погибших при пожаре в частной клинике в Красноярске будут опознавать по отпечаткам пальцев.

По сведениям ТАСС, часть пациентов проходила там лечение анонимно. Сейчас опрашивается руководство медучреждения и родственники поместившие своих близких в клинику. Ранее сообщалось, что в результате пожара в частной наркологической клинике «Чистый город» в Красноярске обнаружены тела четверых погибших пациентов, два человека пострадали.