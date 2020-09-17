Актер Джим Керри сыграет Джозефа Байдена в новом сезоне телешоу Saturday Night Live.

46-й сезон комедийного шоу стартует 3 октября в эфире Эн-би-си. Как пишет журнал «Дедлайн», участие в новом сезоне примет также актер Алек Болдуин, который во время предвыборной кампании и президентских выборов 2016 года играл республиканца Дональда Трампа и даже был удостоен телепремии «Эмми».