Актер Джим Керри сыграет Джозефа Байдена в новом сезоне телешоу Saturday Night Live.

46-й сезон комедийного шоу стартует 3 октября в эфире Эн-би-си. Как пишет журнал «Дедлайн», участие в новом сезоне примет также актер Алек Болдуин, который во время предвыборной кампании и президентских выборов 2016 года играл республиканца Дональда Трампа и даже был удостоен телепремии «Эмми».
2020-09-17T03:12:07+03:00
2020-09-17T03:12:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:12, 17 сентября 2020
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