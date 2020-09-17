Осужденный на 8 лет за смертельное ДТП Михаил Ефремов хотел бы отбывать наказание в Чувашии.

Об этом, как передает РИА, рассказала член московской ОНК Ева Меркачева. По ее словам, свое желание актер мотивирует тем, что в Чувашии родился его предок, просветитель Иван Яковлев, который был помощником отца Ленина, Ильи Ульянова. Правозащитница добавила, что у Ефремова теперь два адвоката — один из Чувашии, а второго наняла жена актера.
2020-09-17T03:11:03+03:00
2020-09-17T03:11:08+03:00
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03:11, 17 сентября 2020
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