С. Тихановская и другие представители белорусской оппозиции будут номинированы на премию им. академика Сахарова.

На получение престижной правозащитной награды их намерены выдвинуть депутаты крупнейшей в ЕП фракции Европейской народной партии. Ранее об аналогичном намерении сообщала другая фракция Европарламента «Прогрессивный альянс социалистов и демократов». Премией Сахарова «За свободу мысли» ЕП награждает активистов и организации, отстаивающих права человека и основные свободы.
2020-09-17T03:09:49+03:00
2020-09-17T03:09:56+03:00
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03:09, 17 сентября 2020
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