С. Тихановская и другие представители белорусской оппозиции будут номинированы на премию им. академика Сахарова.

На получение престижной правозащитной награды их намерены выдвинуть депутаты крупнейшей в ЕП фракции Европейской народной партии. Ранее об аналогичном намерении сообщала другая фракция Европарламента «Прогрессивный альянс социалистов и демократов». Премией Сахарова «За свободу мысли» ЕП награждает активистов и организации, отстаивающих права человека и основные свободы.