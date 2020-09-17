Около 500 сотрудников мэрии Нью-Йорка будут отправлены в неоплачиваемые отпуска на неделю.

Таким образом власти мегаполиса рассчитывают сократить дефицит городского бюджета. Неоплачиваемые дни будут вводиться с октября по март. Сам себя мэр Билл де Блазио тоже отправляет в отпуск, но утверждает, что не будет прекращать работу. Мэр пояснил, что казна Нью-Йорка понесла большие потери из-за пандемии коронавируса Общую сумму потерь он оценил в $9 млрд.