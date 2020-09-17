Около 500 сотрудников мэрии Нью-Йорка будут отправлены в неоплачиваемые отпуска на неделю.

Таким образом власти мегаполиса рассчитывают сократить дефицит городского бюджета. Неоплачиваемые дни будут вводиться с октября по март. Сам себя мэр Билл де Блазио тоже отправляет в отпуск, но утверждает, что не будет прекращать работу. Мэр пояснил, что казна Нью-Йорка понесла большие потери из-за пандемии коронавируса Общую сумму потерь он оценил в $9 млрд.
2020-09-17T03:06:29+03:00
2020-09-17T03:06:33+03:00
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03:06, 17 сентября 2020
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