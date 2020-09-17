Правительство утвердило значительную, сразу на 20%, индексацию акцизов на табак.

Как передает РБК, это должно покрыть расходы на борьбу с COVID-19. По расчетам Минфина, повышение налога позволит привлечь дополнительные 70 млрд руб, но приведет к подорожанию пачки сигает в среднем до 140 руб.
2020-09-17T03:05:35+03:00
2020-09-17T03:05:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:05, 17 сентября 2020
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